Alianza Lima vs Sport Boys: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 14 del Torneo Clausura?

Alianza Lima recibe a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Conoce a qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO.
Solo sirve la victoria. Alianza Lima, ante un Matute repleto, recibirá a Sport Boys con la necesidad de sumar los tres puntos para mantener las chances de pelear el Torneo Clausura.
El equipo de Néstor Gorosito se encuentra en el séptimo lugar con 18 unidades. De ganar, sumaría 21 y se pondría a nueve de Universitario. Pero, al frente, tendrá a un conjunto rosado que no pierde hace cuatro partidos y que buscará dar la sorpresa para desprenderse de la zona de descenso.
El partido entre Alianza Lima vs Sport Boys se jugará este jueves 16 de octubre, desde las 8:00 p.m. hora peruana., y se podrá ver EN VIVO por L1 Max y L1 Play. También lo podrás escuchar EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Alianza Lima vs Sport Boys: ¿cómo llegan a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?
Alianza Lima llega al partido con la obligación de sumar de a tres. De sus últimos cinco partidos, ganó dos y perdió tres. Esto lo coloca en el séptimo lugar con 18 unidades. Sport Boys, en tanto, no sabe lo que es perder en sus últimos cuatro cotejos (dos empates y dos victorias), resultados que lo ponen en el decimoquinto puesto con 12 puntos.
¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Sport Boys en vivo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?
El partido entre Alianza Lima vs Sport Boys se disputará este jueves 16 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 33 000 espectadores.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Boys en vivo por el Torneo Clausura 2025?
- En Perú, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 8:00 p.m.
- En Colombia, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 8:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 8:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 9:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 9:00 p.m.
- En Brasil, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 10:00 p.m.
- En Argentina, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 10:00 p.m.
- En Chile, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 10:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 10:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 10:00 p.m.
¿Dónde ver el Alianza Lima vs Sport Boys en vivo por TV?
El partido entre Alianza Lima vs Sport Boys se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Alianza Lima vs Sport Boys: alineaciones posibles
Alianza Lima: Campos; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco; Cantero, Aquino, Peña; Quevedo, Castillo y Guerrero.
Sport Boys: Rivadeneyra; Saba, Riojas, Colombo, Solís,. Carbajal; López, Mora, Da Campo, Alarcón; Urruti.
Alianza Lima vs Sport Boys: últimos resultados
Alianza Lima
- Alianza Universidad 2-1 Alianza Lima
- Alianza Lima 2-1 Atlético Grau
- Cienciano 2-1 Alianza Lima
Sport Boys
- Sport Boys 2-1 Sport Huancayo
- Alianza Universidad 2-3 Sport Boys
- Sport Boys 1-1 Atlético Grau