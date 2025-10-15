"Esto todavía no acaba": Paolo Guerrero aún ve con chances a Alianza Lima de lograr el Torneo Clausura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lucharán hasta el último. Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, aceptó que descuidaron un poco el torneo local para dedicarse al ámbito internacional. Sin embargo, dijo que el campeonato "todavía no acaba" y que deben ganar los partidos restantes.

En conversación con los medios de comunicación, aseguró que han trabajo bien con el actual comando técnico, pero no quiso hablar sobre una posible renovación de Néstor Gorosito, pues es un tema que no le compete a los futbolistas.

"Es un tema que no compete a los jugadores, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, jugar bien y darle alegría al hincha que quiere ver al equipo ganar", aseguró.

"Hemos hecho un gran trabajo a nivel internacional. Nos descuidamos un poco en el campeonato local, pero esto todavía no acaba, hay que mantenernos firmes y lo que quiere el hincha es ver a su equipo ganar", complementó.

Paolo Guerrero palpita el partido con Sport Boys

En tanto, al ser consultado sobre el encuentro con Sport Boys, indicó que esperan realizar un buen trabajo para conseguir los tres puntos, pero no dejó de lado que la para por fecha FIFA los puede afectar.

"Estamos esperando el partido, hay que hacer un gran trabajo y conseguir los tres puntos. Me siento muy bien, todo el equipo también", aseguró.

"El grupo llega bien, físicamente bien. Si te afecta un poco (la para) porque no compites, pero hemos estado trabajando duro, tanto físico como táctico. El grupo viene muy bien", finalizó.