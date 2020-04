Beto Da Silva llegó a Alianza Lima tras jugar en el Deportivo La Coruña de España. | Fuente: Alianza Lima

Luego de la medida de alargamiento de aislamiento social obligatorio decretada por el Presidente de la República, los futbolistas de Alianza Lima intentan aprovechar el tiempo de la mejor manera. En esta oportunidad, Beto Da Silva charló en la cuenta de Instagram del club victoriano con Luis Aguiar donde hablaron de todo un poco, entre ellas de la llegada de Mario Salas.

"Lo que pude conocer por lo que hablé con algunos que lo tuvieron es que es un gran entrenador, que les gusta los equipos con buen pie. Solo escuché cosas positivas de él, todavía no he habado de futbol con él", indicó el delantero nacional en la red social del cuadro íntimo.

El exjugador del Deportivo La Coruña también hizo un repaso de lo que ha sido hasta ahora su carrera futbolística.

“Tuve un gran arranque en Cristal y me tocó en muchos clubes. Por momentos me empezaba ir bien, luego tuve unas lesiones y quizá eso no me dejó triunfar como quería. Pero soy joven y he dado un gran paso de llegar a Alianza Lima. He llegado a un club enorme y sé que pronto verán mi mejor versión", agregó.

Por otro lado, Alianza Lima oficializó a Mario Salas como su nuevo director técnico hasta diciembre del 2021.