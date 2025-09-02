Alianza Lima presentó sus descargos ante la Comisión Disciplinaria para impugnar el informe contra Renzo Garcés

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Franco Navarro Mandayo, gerente de Alianza Lima, defendió a Renzo Garcés, que aparece en el informe arbitral de Jordi Espinoza tras el último clásico ante Universitario de Deportes que se disputó en el estadio Monumental de Ate.

El dirigente de Alianza dio a conocer que la Comisión Disciplinaria de la FPF ya recibió los descargos del club blanquiazul y considera que Renzo Garcés sufre de una "imputación infundada".

"La Comisión de Disciplina ya cuenta con los descargos del Alianza Lima frente a una imputación infundada contra un profesional como Renzo Garcés, quien además integra con orgullo la selección nacional. Renzo representa nuestros valores y es un ejemplo de profesionalismo", escribió en su cuenta de X (antes Twitter)

"Solicitamos a los Órganos de Administración de Justicia de la FPF que actúen con imparcialidad, equidad y amplios fundamentos técnicos en todos los casos que se analicen. En el club Alianza Lima defenderemos siempre los intereses de la institución y los de nuestro equipo". agregó.

Noticia en desarrollo...