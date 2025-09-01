¿Se vienen sanciones? Rodrigo Ureña y Renzo Garcés incluidos en informe de árbitro y delegado del clásico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este lunes, se conoció que el volante de Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña, aparece en un contundente informe del árbitro durante el clásico ante Alianza Lima, que se disputó el 24 de agosto pasado en el estadio Monumental de Ate.

El informe indica que pese que no estaba en la lista de convocados, Ureña se encontraba en una zona del vestuario y desde esa zona el volante chileno insultó al juez de línea de occidente.

"El señor Rodrigo Ureña, jugador del club Universitario, no estaba en lista de jugadores; pero estuvo en las inmediaciones del terreno de juego. En el minuto 90+5 de juego, insultó al primer asistente desde el túnel de los camerinos diciendo: 'Eres un ca..., hijo de p...; para luego entrar al camerino", se lee en el documento .

Sin embargo, Ureña no es el único que aparece en el informe arbitral debido, que Renzo Garcés de Alianza Lima también es señalado por insultos.

"El clásico dejó dos casos abiertos en los informes: el de Renzo Garcés, que se fue expulsado y el de Rodrigo Ureña, que según informes del árbitro y del delegado, agredieron verbalmente a los árbitros".

Ambos casos mantienen la atención de las hinchadas de Alianza y Universitario por posibles sanciones de sus jugadores.