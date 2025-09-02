Últimas Noticias
"Tiene calidad de sobra": Alianza Lima orgulloso de brillante debut de Erick Noriega en Gremio

Erick Noriega, futbolista peruano de 23 años.
Erick Noriega, futbolista peruano de 23 años. | Fuente: Gremio - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Erick Noriega destacó en el empate de Gremio ante Flamengo antes de incorporarse a la Selección Peruana.

Erick Noriega fue el centro de los elogios luego de su buen desempeño en su debut con Gremio, que empató 1-1 ante Flamengo en el Estadio Maracaná. El futbolista peruano también recibió buenos comentarios por parte de Alianza Lima, club donde jugó hasta hace unas semanas.

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, destacó los primeros pasos de Noriega en uno de los clubes más importantes de Brasil.

“Estamos felices por su desempeño, por su familia, es un chico que se merece lo que está logrando y mucho más. Es el inicio de una nueva etapa en su carrera y espero que le vaya muy bien”, señaló Navarro.

El dirigente de Alianza hizo hincapié que al jugador de 23 años le sobra "calidad" de cara a su nuevo reto. “Erick es un jugador muy profesional y tiene calidad de sobra, se merece todo lo que le está pasando”, agregó.

Noriega recibió elogios de la prensa brasileña y el prestigioso medio brasileño Globoesporte destacó su performance con 8 de puntaje, mientras que los hinchas le colocaron 9.1.

La palabra de Erick Noriega

El exjugador Alianza Lima jugó como central y tuvo una gran actuación. De hecho, la prensa brasileña lo colocó en el podio del cotejo junto al arquero Tiago Volpi, quien anotó el gol del empate.

Tras el empate, el 'Samurai' indicó que lograron un empate en una plaza complicada y van a seguir trabajando para hacer historia.

"Feliz. Sabíamos que iba a ser un juego difícil. Conseguimos ganar un punto fuera de casa. Ahora tenemos que continuar trabajando y vamos a hacer historia. Vamos, Gremio. Grande, Tricolor", indicó Noriega para las redes sociales del Gremio.

