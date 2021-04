Carlos Ascues perteneció a Alianza Lima durante el 2020 | Fuente: Liga 1 / Alianza Lima

En el último día que estaba abierto el libro de pases, Alianza Atlético cerró la incorporación del mediocampista peruano Carlos Ascues, tras llegar a un acuerdo con Melgar, club dueño de su pase.

“Agradezco al técnico Jahir Butrón y al presidente Lander Aleman, a raíz que tuvimos un mal año. Arriesgaron y confiaron en mí. Mi objetivo es sumar y llegar lo más lejos posible”, dijo el futbolista de 28 años en ‘El Bocón’.

Carlos Ascues formó parte de Alianza Lima durante la temporada 2020, llegando incluso a portar en varios partidos la cinta de capitán. En su momento, no consiguió salvar la categoría con el cuadro blanquiazul. Además, falló un penal en el último compromiso de la campaña pasada frente a Sport Huancayo.

Sin embargo, según indicó, aquello no lo alejó de su interés por Alianza Lima y se refirió al triunfo blanquiazul ante Deportivo Municipal y el gol convertido por Jefferson Farfán.

“Como hincha siempre veré a Alianza. Lo hice cuando estuve en San Martín, Melgar, en el extranjero. Siempre he apoyado estando o no. Me hubiese gustado jugar y compartir con él (Jefferson Farfán) en Alianza. Espero compartir con él más adelante”, expresó.

Ahora siendo parte de Alianza Atlético, Carlos Ascues se ha rencontrado con Rinaldo Cruzado y Alberto Rodríguez. En el caso de los tres, podrían hacer su estreno en la Liga 1 Betsson el próximo jueves 15 de abril, cuando enfrenten por la cuarta jornada del Grupo B de la Fase 1 a Ayacucho FC

