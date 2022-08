Carlos Bustos | Fuente: Liga 1

El último domingo, Alianza Lima venció por 1-0 ante Sport Huancayo por la fecha 8 del Torneo Clausura y, por su parte, Carlos Bustos, entrenador del cuadro 'blanquiazul', se refirió al momento deportivo del equipo que viene peleando en la parte alta de la tabla.

"Para nosotros es el primer tercio del torneo porque tiene 18 jornadas y este es nuestro sexto partido. Recién estamos comenzando. El plantel es amplio, varios están esperando su oportunidad y vamos a ver qué es lo mejor para la semana siguiente. Pero aquí tenemos que ir día a día y en ese nos enfocamos. Este partido ante Sport Huancayo ya es historia y ahora nos mentalizamos en UTC", sostuvo Bustos en conferencia de prensa.

Asimismo, agregó: "Ante Sport Huancayo fue un partido complicado pero siempre fuimos por los tres puntos. Tuvimos varias ocasiones y nos faltó esa precisión de otros partidos. Sin embargo, gracias a Dios, Wílmer Aguirre consiguió el gol de la victoria que nos ayuda muchísimo tomando en cuenta lo apretada que está la tabla de posiciones".

Partido pendiente ante Sporting Cristal:

Carlos Bustos afirmó que Alianza Lima está interesado en jugar la Supercopa ante Sporting Cristal, partido que quedó pendiente desde el año pasado entre el campeón nacional 2021 (Alianza Lima) y el campeón de la Copa Bicentenario (Sporting Cristal).

"No tenemos fecha, ni sabemos si se va jugar esa final con Cristal. Para mí, es un título y debemos buscarle fecha. No sé qué esté pensando el rival, en lo particular nosotros también quisiéramos jugarla", indicó el entrenador argentino.