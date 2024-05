Christian Cueva reveló que encaró a técnico y delantero de Alianza Lima: "Ellos saben quiénes son"

Christian Cueva contó que en sus primero días en Alianza Lima en 2023 decidió realizar una parrilla para adaptarse rápidamente al plante, pero reconoció que "ni eso funcionó", ya que en ningún momento estuvo en la misma sintonía con algunos de sus compañeros.

"Mi contrato iba a ser un año, pero pidieron que sea de seis meses, como si fuera un 'chibolo'", contó en una entrevista con el programa 'Enfocados' de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Agregó que "querían ver cómo me comportaba. Yo recién me entero a los meses de llegar. Yo dije 'vamos a darle, vamos a hacer una parrilla con la gente'. Ni eso funcionó".

Luego, Cueva indicó que la mala relación llegó a tal grado, que encaró a un entrenador y un delantero en medio del mal ambiente que vivía en Alianza. "Había un buen grupo con varios compañeros. Yo tenía una buena relación con ellos, los conocía de mucho tiempo, tenía una afinidad, pero encaré a dos: al entrenador y un delantero. Hubo situaciones que no me gustaron".

Cueva no reveló a los personajes

"De repente uno lo tuvo que hablar en su momento en cuatro paredes. Se los dije tal cual. Igual les deseo lo mejor, no le deseo mal a nadie. No (se comportaron), para nada. Ellos saben quiénes son", indicó el mediocampista de 32 años que no tuvo un buen rendimiento en su regreso a Alianza Lima.

No le cierra las puertas a Alianza

En medio de su etapa de recuperación, Cueva reconoció que tiene una cuenta pendiente en Alianza Lima, club al que quiere regresar antes de su retiro.

"Sí, la verdad que sí. De todas formas que me gustaría. Tengo mis razones por las que en este momento no (se daría). Pero voy a volver ah, voy a volver en algún momento", contestó.

Cueva, que no renovó con Alianza, se encuentra entrenado tras superar una lesión a la rodilla y podría ir a la Copa América 2024 como invitado en la Selección Peruana.

Christian Cueva y su anhelo de jugar la Copa América 2024. | Fuente: @SeleccionPeru