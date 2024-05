Jefferson Farfán recordó cuando se lesionó durante Rusia 2018: "Estuve en coma 20 minutos"

Edison Flores dio detalles sobre el episodio en que Jefferson Farfán cayó en coma y por lo cual se perdió el choque entre la Selección Peruana y Australia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial Rusia 2018.

El jugador de Universitario de Deportes contó que durante un entrenamiento tras perder ante Francia, Farfán sufrió un impacto en la cabeza por parte del arquero invitado para ser 'sparring' de la Selección Peruana.

"Fue un choque fuerte. Me acuerdo que habíamos perdido 1-0 jugando bien. Los que no habían jugado mucho tenían partido con el sparring de la selección y creo que estaban perdiendo, y la gente ya lanzaba pura patada. Y le lanzan un pase, una dividida a mi tio, y va con todo, saltó y el portero fue con todo. (Farfán) Él no ve al arquero", señaló Flores en la más reciente entrega del podcast Enfocados de la 'Foquita' y Roberto Guizasola.

"Lo desmayaron. Se quedó tirado y lo veíamos con los ojos volteados. Para todos los países siempre había una ambulancia y rápido se lo llevaron a la clínica", agregó Flores.

A su turno, Farfán indicó que el arquero le dio un rodillazo en la cabeza. "Estuve en coma 20 minutos. Fue fuerte. Y ahí jugábamos con Australia y por eso no jugué", manifestó.

Clubes de Jefferson Farfán: Alianza Lima (2001-2004) PSV Eindhoven (2004-2005 - 2007-2008) Schalke 04 (2008-2009 - 2014-2015) Al-Jazira (2015-2016 - 2016-2017) Lokomotiv Moscú (2016-2017 - 2019-2020) Alianza Lima (2021-2022)

