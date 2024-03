Christian Cueva reveló que el médico personal de Erling Haaland atiende su lesión: "Es una bendición"

Christian Cueva se encuentra en España desde la primera semana de febrero tratándose la rodilla que padece. El volante peruano de 32 años busca recuperarse y en ese contexto se encuentra aliviado porque el médico personal de Erling Haaland, goleador de Manchester City, está tratando su lesión.

Desde España, Cueva indicó que depende también de él para dejar en el olvido la dolencia que no le permitió destacar en Alianza Lima en la temporada pasada.

"(Estoy) con médicos muy buenos. Bueno, el doctor Ramón es doctor personal de Haaland. Imagínate tratarme con un doctor de esa magnitud. Esa experiencia, la verdad, es una bendición. Dios me lo permite hacerlo acá. Sé que no solamente depende del doctor, sino también de mí", señaló a L1 Max.

Esta lesión tampoco le permitió que sea convocado a las primeras seis fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Eso sí, el exjugador de Alianza señaló que recibe un apoyo especial del actual DT de la bicolor, el uruguayo Jorge Fossati.

Cueva sobre Jorge Fossati

El popular 'Aladino' indicó que el estratega uruguayo está presente en todo momento y siente que su llegada a la Bicolor hará bien a todos.

"Yo siempre he tratado de tener esa cercanía con la selección, desde siempre, y lo bueno es que el profe nos abre esa puerta. Como él me dijo: 'están para ayudarnos a todos'. Yo le agradezco bastante con eso. Me están ayudando bastante en poderme, aún en esta situación, considerar. Es algo que no voy a olvidar", indicó en un primer momento.

"Siento que ha llegado una persona con un gran corazón y eso es lo que me transmitió desde el primer día que yo pude conversar con él. Es una persona que tiene muy clara la vida, por eso tiene la experiencia que tiene y eso nos va a hacer bien a todos, indepedientemente seamos convocados o no. Lo que te genera el lado humano que algo rescata", complementó.