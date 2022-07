Cristian Benavente | Fuente: Alianza Lima

El último domingo Alianza Lima venció por 2-1 a Atlético Grau con goles de Cristian Benavente y Pablo Lavandeira. Por su parte, el 'Chaval' habló de su actualiad en el cuadro íntimo y sus expectativas para el Torneo Clausura.

"Hace un par de semanas vengo sintiéndome mejor para tener más minutos. Terapia y rehabilitación siempre tengo que hacer para que no vuelva el dolor. Estoy ya en la etapa final, con un poco de molestia pero me permite hacer más actividad y tener más minutos", indicó Benavente en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, Benavente agregó: "Me gusta tirarme al medio y tener un poco de libertad, todos los jugadores que estábamos arriba somos muy móviles, encontramos un funcionamiento bueno y me acomoda bien poder moverme por el frente de ataque y no quedarme pegado a la línea de banda".

En tanto a si se ha propuesto una marca de goles para el año, el 'Chaval' sostuvo: "No es algo que me obsesione o me quite el sueño pero sí me gustaría ayudar al equipo. Si pueden llegar sería una gran ayuda pero no tengo un número pensado".

Sobre los principales rivales para la Fase 2, Benavente agregó: "A día de hoy el campeón del Apertura es el máximo rival por resultados y momento futbolístico, incluso en el último partido con un jugador menos sacan el partido adelante, están en un momento que les sale todo. Melgar va a estar ahí, Cristal por filosofía de fútbol y por jugadores también va a estar ahí. Va a haber sorpresas como en todos los torneos pero creo que Universitario también puede pelear. Creo que el Clausura va a estar muy peleado por varios equipos, va a ser parecido al Apertura".