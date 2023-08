Buenas noticias para Alianza Lima: Cristian Benavente retornó al país para sumarse a los entrenamientos

Y el momento llegó. Cristian Benavente arribó a nuestro país para unirse a los entrenamientos de Alianza Lima.

El futbolista nacional, quien estuvo en España los últimos seis meses, se mostró emocionado por su retorno, aunque indicó que se viene un proceso complicado y doloroso.

"Estaba con muchas ganas de llegar y ver a los compañeros. Realmente, fueron seis meses muy duros para mí. Fue una lesión complicada que está llegando a su fin, y ahora hay que ir poco a poco. Es un proceso largo, duro, complicado, con dolor, pero es lo que hay cuando uno se opera", indicó Benavente para Best Cable.

"Voy a readaptarme con la pelota, con los compañeros, y poco a poco ir viendo. No voy a ponerme presión para jugar, quiero volver bien a Alianza", complementó el atacante.

La salida de Guillermo Salas

Por otro, el Chaval habló sobre la salida de Guillermo Salas, a quien le agradeció por la obtención de los títulos.

"Lo único que podemos hacer es agradecerle a Chicho por todo lo que hizo en Alianza Lima, ya que nos ayudó a ganar el Torneo Clausura, el título nacional y ahora el Torneo Apertura, mejor no lo pudo hacer", indicó.

Además, confesó que aún no ha conversado con el técnico Mauricio Larriera. "No he hablado con él, seguramente, ahora lo haré al igual que con todos los compañeros".

Por último, se refirió sobre la definición del Torneo Clausura. "Estamos ahí, en la pelea, y contrariamente a lo que mucha gente piensa, este torneo no se va a definir sino hasta el final. Por lo pronto, yo confío en Alianza Lima, porque somos los bicampeones. ¿Si vengo por el Tri? Por su puesto que vengo por ese tricampeonato".

