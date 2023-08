Alianza Lima vs. UTC: ¿cómo, cuándo y dónde ver el partido por Clausura 2023 de Liga 1 Betsson?

Los íntimos van con todo. Alianza Lima ante UTC chocarán en partido correspondiente al Torneo Clausura 2023 (fecha 7) de la Liga 1 Betsson.

En Alianza Lima ya conocen a su nuevo director técnico en la previa del encuentro frente al UTC en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria: Mauricio Larriera. El entrenador uruguayo fue anunciado como el reemplazo de Guillermo 'Chicho' Salas', por lo que también será el segundo y último cotejo de Nixon Perea como DT interino.

Alianza jugará ante el popular 'Gavilán' el sábado 5 de agosto en condición de local, en horario peruano confirmado de las 8:00 p.m.

Alianza Lima vs. UTC: horarios en el mundo

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 9:00 p.m.

Los íntimos, que son los actuales bicampeones del fútbol peruano, no saben lo que es ganar en sus últimas cuatro presentaciones.

Empató sin goles con Sporting Cristal, perdió a manos del Sport Boys para más adelante igualar con Universitario de Deportes y César Vallejo. Tiene 9 puntos en la tabla del Clausura (51 en el Acumulado), por lo que es vital que en esta oportunidad se reencuentre con el triunfo.

"Acá no hay ninguna crisis. El equipo está entero, dolido por la salida de 'Chicho' Salas porque no es algo lindo. No sé si lo merecía, pero fue una decision de la gerencia", sostuvo el lateral derecho argentino de Alianza Lima, Gino Peruzzi.

En el Apertura, los íntimos ganaron 1-0 a su ahora rival de turno en el Estadio Héroes de San Ramón con un gol del delantero Pablo Sabbag.

Por su parte, UTC tampoco anda bien porque no celebra desde el 28 de mayo cuando derrotó 1-0 a Universitario en condición de local.

¿Dónde ver el Alianza Lima ante UTC vía TV por Liga 1?

Será transmitido por la señal de Liga 1 Max, canales 604 y 1604 HD de DirecTv. RPP Noticias te lo lleva en radio en los 89,7 FM, mientras que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

