Alianza Lima criticó a administrador de Universitario: "Se registraron actos de maltrato contra Sisy Quiroz"

El bicampeón Alianza Lima se pronunció tras los incidentes en la final de vuelta de la Liga Femenina 2025. En su comunicado califica de "irresponsable" la gestión de Franco Velazco.

Alianza Lima publicó un comunicado respecto a los incidentes que se llevaron a cabo en la final de vuelta de la Liga Femenina ante Universitario de Deportes en la VIDU (Villa Deportiva Universitaria).

Recordemos que el árbitro Espinoza paralizó por varios minutos el partido debido a que identificó personas no autorizadas en las tribunas del recinto crema, ya que el compromiso se jugaba sin público.

Además, mostró su molestia y acusó que en la sede de Universitario se registraron actos de maltrato hacia integrantes de su delegación, principalmente contra la subgerente de fútbol femenino, Sisy Quiroz.

Comunicado de Alianza Lima:

El Club Alianza Lima informa a la opinión pública y a sus hinchas lo siguiente:

Alianza Lima se proclama, nuevamente, bicampeón del fútbol femenino peruano, logrando otra vez más el título como visitante, en un contexto adverso y lejos de las condiciones que una final de esta magnitud merece. No podemos dejar de expresar nuestra profunda preocupación e indignación por los hechos ocurridos —una vez más— en la sede del Club Universitario de Deportes. Se registraron actos de maltrato hacia integrantes de nuestra delegación, principalmente contra nuestra subgerente de fútbol femenino, Sisy Quiroz, así como la presencia indebida de público en un partido programado expresamente a puertas cerradas, situación que obligó a suspender el encuentro por varios minutos durante la primera mitad. Los hechos presenciados suponen una reincidencia grave, evidencian una gestión irresponsable, falta de control e incapacidad reiterada en garantizar condiciones mínimas de seguridad y respeto por parte de la administración de Franco Velazco Imparato, nombrado como administrador del Club Universitario de Deportes por SUNAT. Nuestra institución realizará nuevamente las denuncias y reclamos correspondientes ante los organismos competentes, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades. El fútbol femenino no puede seguir desarrollándose en entornos inseguros, improvisados ni ajenos a los estándares mínimos. Desde nuestra posición institucional, y con la hidalguía que siempre ha caracterizado a Alianza Lima, consideramos que las futbolistas de ambos clubes merecían disputar una final en un escenario acorde a la importancia del torneo, en condiciones que dignifiquen su trabajo y el crecimiento sostenido del fútbol femenino en el Perú. Reafirmamos nuestro compromiso permanente con el desarrollo, la profesionalización y el respeto de todas las disciplinas deportivas, y condenamos cualquier comportamiento que atente contra estos principios, venga de donde venga.

Vamos a seguir impulsando el fútbol femenino con hechos, inversión, coherencia y respeto. Nuestro bicampeonato se construyó desde el esfuerzo, la convicción y el juego limpio. Esa es y seguirá siendo nuestra línea.

Club Alianza Lima

Bicampeón del fútbol femenino peruano

¡Arriba Alianza!