A un paso de Matute: Darwin Machís está en negociaciones avanzadas para reforzar a Alianza Lima

Darwin Machís, futbolista venezolano de 32 años.
Darwin Machís, futbolista venezolano de 32 años. | Fuente: Instagram Darwin Machís
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

RPP pudo conocer detalles sobre la posible llegada del atacante de la Selección de Venezuela, Darwin Machís.

Alianza Lima se alista para enfrentar a UTC en Matute por la fecha 19 del Torneo Clausura. Sin embargo, desde las altas esferas del cuadro blanquiazul ya empezaron con la tarea de reforzar el plantel de cara a la temporada 2026.

De esta manera, RPP pudo conocer que Alianza tiene negociaciones avanzadas para incorporar a sus filas al delantero de la Selección de Venezuela, Darwin Machís.

El futbolista de 32 años jugó hasta la última temporada en el Valladolid de la liga de España y defendió la camiseta de la 'vinotinto' en las últimas Eliminatorias Sudamericanas.

Machís, que actualmente milita en la Universidad Central de Venezuela, llegaría en calidad de jugador libre en caso las negociaciones con Alianza lleguen a buen puerto. 

De esta manera, el jugador venezolano llegaría a Matute para el próximo año. Se desempeña como extremo o también puede jugar como mediapunta en ofensiva. Su arribo provocaría la salida de un futbolista extranjero que actualmente es parte del plantel de Alianza.

Así fue el gol de Darwin Machís contra Italia, en amistoso en marzo del 2024.
Así fue el gol de Darwin Machís contra Italia, en amistoso en marzo del 2024. | Fuente: Televen

Clubes de Darwin Machís:

Mineros de Guayana

HGranada (España)

Vitoria de Guimaraes (Portugal)

Hércules 

Huesca

Udinese

Cádiz

Juárez FC

Valladolid

Universidad Central

Tags
Alianza Lima Darwin Machís Fútbol peruano

