PJ suspende provisionalmente pago de 2.4 millones de soles de Alianza Lima por apagar luces de Matute

RPP pudo conocer que el Poder Judicial otorgó una medida cautelar a Alianza Lima y suspendió provisionalmente el pago de la multa de 450 UIT (2.4 millones de soles) por el apagado de luces en el partido contra Universitario de Deportes en la final de vuelta del torneo 2023.

El escenario ha dado un giro favorable para Alianza, que de momento modificará la carga económica que iba a enfrentar el equipo blanquiazul después de lo sucedido en la recordada final hace dos años en el coloso de La Victoria.

“La suspensión provisional de los efectos jurídicos de Resolución N° 2189-2025/SPC-INDECOPI de fecha 14 de julio de 2025, en el extremo que impuso al Club Alianza Lima una multa de cuatrocientas cincuenta (450) unidades impositivas tributarias (UIT), ordenándose la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución coactiva u otros derivados de la citada resolución en el marco de los expedientes que las justifican, hasta que se resuelva de manera definitiva el proceso principal", se puede leer en el segundo párrafo del documento.

Conceder la medida cautelar innovativa interpuesta por el ClubAlianza Lima; en consecuencia, se resuelve: