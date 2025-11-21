Pedro Aquino generó la molestia de Paolo Guerrero: "No quiero faltarte al respeto" [VIDEO]

Paolo Guerrero se alista para jugar con Alianza Lima el duelo ante UTC por la última fecha del Torneo Clausura, que determinará en que posición acabará el cuadro blanquiazul para afrontar los playoffs de la Liga1 Te Apuesto.

En la antesala de ese compromiso, Alianza Lima publicó un video de cómo es la rutina diaria de Paolo Guerrero, que protagonizó un curioso momento con Pedro Aquino, que es su compañero en el cuadro de La Victoria.

“Nuevo hincha de Alianza Lima”, bromeó Paolo Guerrero cuando vio aproximarse a Aquino, que quiso saludar al atacante de 41 años, que en cambio le pidió al volante decir "Arriba Alianza" antes del saludo.

“Te estoy saludando, Paolo. No quiero faltarle al respeto. Salúdame”, replicó Aquino, que tuvo que retirarse en medio de las risas de los presentes.

Hay que indicar que Aquino se formó como futbolista en Sporting Cristal, club con el cual se encuentra identificado.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs UTV EN VIVO por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

El partido de Alianza ante el elenco de Los Chankas está programado para el domingo 23 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, de la ciudad de Lima. El recinto tiene capacidad para recibir a 33 938 espectadores, aproximadamente.

¿Dónde ver Alianza vs UTC EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Alianza vs UTC a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.