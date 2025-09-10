Franco Navarro arremete contra presidente de la Conar: "La soberbia de Víctor Hugo Carrillo hace que no vean bien las cosas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No se guardó nada. Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, no tuvo reparos en criticar al presidente de la Conar, Víctor Hugo Carrillo, por las decisiones que ha tomado en cuanto a la programación de los árbitros para los partidos del cuadro de La Victoria.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP, el exfutbolista indicó que han presentado una carta para que no programen a Diego Haro para los partidos de Alianza. Sin embargo, aseguró que nunca les hacen caso y que Carrillo toma decisiones en contra de sus pedidos.

"Nosotros hemos mandado una carta hace un mes por el tema de (Diego) Haro porque, en el partido con (Sporting) Cristal, el que iba al VAR era Joel Alarcón y, en menos de 24 horas antes del partido, lo cambiaron y pusieron a Haro. Entonces, qué paso con Haro: le complicó la vida al árbitro central porque no lo llamó cuando tenía que llamarlo en el codazo de Távara. Yo creo que la soberbia de Carrillo no hace que vean bien las cosas.", indicó en un inicio.

"Por estas razones, pedimos que no nos programen a Haro. Pero, qué hicieron ellos, que creen que son los dueños y pueden hacer los que les dé la gana, sobre todo Carrillo, lo programó para el partido del sábado. Ahora, Haro arbitrará. No irá al VAR, irá a la cancha. Esa soberbia enoja a todo el mundo", complementó.

Alianza Lima presentó reclamo sobre sanción a jugadores y Pipo Gorosito

Por otro lado, indicó que ya presentaron su apelación por las sanciones contra Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Pipo Gorosito tras el clásico contra Universitario.

Según indico, hasta la fecha no ha existido una respuesta por parte de la Comisión de Disciplina y Apelaciones, por lo que espera que, al igual que ocurrió con Universitario, se pueda acelerar la resolución.

"El club presentó la apelación correspondiente y estábamos a la espera de una respuesta. No la hemos tenido hasta el día de hoy porque, como lo dije públicamente, así como esta Comisión de Disciplina y de Apelaciones se reunió en tiempo récord para resolver el tema del Monumental... lo único que queremos es eso", indicó en un inicio.

"No hemos tenido ningún tipo de respuesta de ese tipo. Esperemos tener en estas horas lo que necesitamos para saber a qué nos estamos enfrentando y cómo resolvemos el problema. Esperemos que el presidente de la Cámara de Apelación, que es el señor Casano, tenga la capacidad de reunir a esa Comisión y resolver los temas que le hemos planteado", finalizó.