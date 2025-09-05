Últimas Noticias
Comisión Disciplinaria impuso drástica sanción contra Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña, Renzo Garcés y Carlos Zambrano

Gorosito, Ureña y Garcés y Zambrano recibieron sanciones tras el clásico
Gorosito, Ureña y Garcés y Zambrano recibieron sanciones tras el clásico | Fuente: Liga 1 / Andina
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El entrenador de Alianza Lima y el mediocampista de Universitario de Deportes recibieron los castigos más severos por casos de "reincidencia".

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol decidió castigar al entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, a los futbolistas Renzo Garcés y Carlos Zambrano, y al jugador de Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña, tras los sucesos del último clásico del fútbol peruano, que se disputó por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto en el Estadio Monumental.

Néstor Gorosito recibe 6 fechas de castigo, misma cantidad para Rodrigo Ureña. En tanto, Renzo Garcés es sancionado con cuatro jornadas y Carlos Zambrano con dos partidos.

Ampliación en breve...

Alianza Lima Universitario de Deportes Néstor Gorosito Liga 1 Renzo Garcés Liga 1 Te Apuesto Rodrigo Ureña Carlos Zambrano

