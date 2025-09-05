Comisión Disciplinaria impuso drástica sanción contra Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña, Renzo Garcés y Carlos Zambrano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol decidió castigar al entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, a los futbolistas Renzo Garcés y Carlos Zambrano, y al jugador de Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña, tras los sucesos del último clásico del fútbol peruano, que se disputó por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto en el Estadio Monumental.

Néstor Gorosito recibe 6 fechas de castigo, misma cantidad para Rodrigo Ureña. En tanto, Renzo Garcés es sancionado con cuatro jornadas y Carlos Zambrano con dos partidos.

Ampliación en breve...