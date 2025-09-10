Postura firme: Alianza Lima solicita a la Conar que Diego Haro no sea su árbitro contra Deportivo Garcilaso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vuellve el fútbol peruano. Este sábado, Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso en lo que será la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la previa de recibir a Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva, en Alianza Lima no se han mostrado nada contentos. Y es que los íntimos mostraron su disconformidad porque la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) designó a Diego Haro como el referí principal del cotejo.

"Debemos manifestar nuestro rechazo y total disconformidad con el nombramiento de la terna arbitral para nuestro encuentro por la fecha 8 del Torneo Clausura", es lo que indica Alianza en una carta enviada a la Conar. La misma lleva la firma de José Asti, gerente general blanquiazul.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Alianza Lima se alista para recibir a Deportivo Garcilaso. | Fuente: Club Alianza Lima

Alianza Lima no quiere a Diego Haro ante Garcilaso

No todó quedó allí porque desde La Victoria reiteran reclamos pasados no solo a Haro, sino también hacia el árbitro Augusto Menéndez.

"Que no vuelva a ser designado como árbitro FIFA en los encuentros que dispute el Club Alianza en lo que resta del año 2025". añaden.

Incluso, en Alianza Lima solicitan que se ponga en evaluación la credencial a los dos árbitros en mención de parte del máximo organismo del fútbol mundial.

"Que se evalúe la remoción de la credencial FIFA de los señores Augusto Alfredo Menéndez Laos y Diego Mirko Haro Sueldo, por resultar incompatibles con los estándares exigidos para dicha distinción a los de los hechos descritos (reclamo pasado)", agregaron.

En tanto, se debe tener en cuenta que para el partido de Alianza contra el 'Pedacito de cielo', la Conar también designó a Harlem Cocha (primer asistente), Roger Olivos (segundo asistente), Junior Rivera (cuarto árbitro), Luis Seminario (asesor), Hilbert Villegas (VAR), Jesús Sánchez (AVAR) y Silvia Reyes (Quality Manager).

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Viernes 12 de septiembre

1:00 p.m. | UTC vs. Ayacucho FC – Estadio Germán Contreras Jara (Cajabamba)

3:15 p.m. | Sport Huancayo vs. Los Chankas – Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

Sábado 13 de septiembre

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Comerciantes Unidos – Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Juan Pablo II – Estadio Campeones del 36 (Sullana)

7:00 p.m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso – Estadio Alejandro Villanueva (Lima)

Domingo 14 de septiembre

12:30 p.m. | Alianza Universidad vs. Cienciano – Estadio Heraclio Tapia (Huánuco)

3:00 p.m. | FBC Melgar vs. Universitario – Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

5:30 p.m. | Cusco FC vs. Sporting Cristal – Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)