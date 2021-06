Bustos habló luego de la eliminación de Alianza Lima en la Copa Bicentenario. | Fuente: Difusión

Alianza Lima fue sorprendido por Cultural Santa Rosa, de la Liga 2, y le dijo adiós a la Copa Bicentenario esta temporada. Y es que los íntimos empataron 2-2 en los 90 minutos reglamentarios este viernes y luego, en la tanda de penales, cayeron 3-2.

Luego del cotejo en el Estadio San Marcos, el director técnico Carlos Bustos fue consultado por la derrota de Alianza Lima. El argentino se mostró muy molesto por el rendimiento de sus dirigidos en el duelo ante Cultural Santa Rosa por la Copa Bicentenario.

"Es un fracaso. Jugamos un partido malo, no en la propuesta, sino en la ejecución. No podemos recibir los goles que nos hicieron. Defensivamente no trabajamos bien. El rival creó situaciones y pudo ponerse en ventaja", dijo el DT de Alianza.

Alianza, con las manos vacías en Copa Bicentenario

Asimismo, indicó que su oncena no mostró un buen nivel de juego en los primeros minutos contra el elenco de Andahuaylas.

"No son cosas que no trabajamos. Hay que ejecutar bien, es la realidad. Los primeros 15 minutos entramos pensando que iba a ser fácil y la verdad el resultado final y cómo se dio el partido nos dieron unos cachetazos para estar despiertos", indicó.

Por último, se refirió a si es que los blanquiazules se mostraron confiados en la previa. "No creo que hayan pensado que se ganaba con la camiseta. Los partidos hay que jugarlos bien y más allá de proponer, se trata de saber jugarlo. Defendimos mal", finalizó.

Ahora, Alianza Lima deberá poner todo en el asador para la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. El torneo local recién se reiniciará en el mes de julio, luego de la Copa América 2021 en Brasil.

