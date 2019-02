Alianza Lima cumplió 118 años de vida. | Fuente: RPP Noticias - Composición José Blanco

“No puede ser blanquiazul, aquel que no haya llorado, aquel que no haya sufrido”, retumba más fuerte que nunca los 15 de febrero de cada año. Entonces hoy no es un día cualquiera. Alianza Lima está de fiesta al cumplir 118 de años de vida institucional.

El 15 de febrero de 1901, la calle Cotabambas en el Cercado de Lima, fue testigo del inicio de una parte de la historia del fútbol peruano. El club, quizá más popular del país, se fundaba con el nombre de “Spor Alianza”, en honor a la caballeriza ‘Alianza’, propiedad del que fuera Presidente de la República, Augusto Leguía.

Esta caballeriza servía de lugar para que los jóvenes de la época practicaran al fútbol. Se estima que a partir de 1920 existen archivos con el nombre Alianza Lima.

Camiseta de Alianza Lima. | Fuente: Twitter

La camiseta blanquiazul

Los registros históricos indican que la primera indumentaria de Alianza Lima fue verde y blanco, que son los colores de la bandera de Italia. Esto debido a la ascendencia italiana de Eduardo Pedreschi, miembro fundador del club.

En los años 20, cuando ya se llamaba Alianza Lima, se decidió que su camiseta luzca con el color blanquiazul a modo de franjas, esa que se usa hasta la actualidad.

'Manguera' Villanueva, ídolo de Alianza Lima. | Fuente: Twitter

Cuna de cracks de hoy y siempre

Alianza Lima es cuna de los mejores futbolistas del Perú. Uno de sus primeros cracks dejó huella en el equipo de La Victoria. Se trata de Alejandro Villanueva, cuya imponente figura brilló en medio de ‘monstruos’ de la época. ‘Manguera’ es considerado el creador de la identidad del jugador blanquiazul.

A Villanueva se le suman cracks de todas las épocas que enriquecieron a la historia de Alianza Lima. Teófilo Cubillas forma parte de esta constelación de figuras al igual que Juan Valdivieso, Víctor Zegarra, Pedro Pablo León, Jorge Koochoi Sarmiento, Hugo Sotil, César Cueto, el goleador histórico Waldir Sáenz y Jefferson Farfán, entre otras leyendas.

En esta lista son infaltables Claudio Pizarro, que con dos temporadas dio el salto a Europa, y Paolo Guerrero, que si bien no debutó profesionalmente con Alianza, es formado en el club y es hincha blanquiazul.

La mejor etapa



La época dorada de Alianza Lima fue, sin duda, en la década del 70. En esos años el equipo de La Victoria conformó un equipo de lujo que consiguió los títulos nacionales de 1975, 1977 y 1978.

Hugo Sotil, Teófilo Cubillas, José Velásquez, Guillermo La Rosa, César Cueto, Jaime Duarte, Juan Rivero Arias y Freddy Ravello, fueron los referentes que hicieron historia al dar la vuelta olímpica en tres ocasiones.

Ese brillante momento se trasladó a nivel internacional, en el cual Alianza Lima consiguió clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores en 1976 y 1978. Es más, obtuvo su único torneo internacional, en 1976, al ganar la Copa Simón Bolívar (Torneo organizado por la Federación venezolana de fútbol).

El equipo de Alianza Lima que arrancó las acciones ante Deportivo Pucallpa. | Fuente: Twitter

La caída del Fokker, la tragedia que marcó a Alianza Lima

El 8 de diciembre de 1987 es un día que aún se siente en las fibras más sensible del hincha blanquiazul. El plantel de Alianza Lima, que venía de vencer 1 a 0 a Deportivo Pucallpa con gol de Carlos Bustamante, cayó al mar de Ventanilla. La tragedia del Fokker F-27 dio la vuelta al mundo. Solo sobrevivió el piloto.

"Frente al mar de Ventanilla se derrumbó una esperanza. En el mar de Grau descansan los hijos de La Victoria, pero ellos desde la gloria gritarán: ¡Arriba Alianza!", es parte de la canción del inolvidable Augusto Polo Campos tras lo sucedido.

Se fue al cielo toda una excelente generación de jugadores. El entrañable recuerdo de la picardía y calidad de Luis Escobar aún es recordado por los hinchas que superan los 40 años.



En la fatídica lista también están presentes el entrenador Marcos Calderón y los jugadores ‘Caíco’ Gonzales Ganoza (tío de Paolo Guerrero), César Sussoni, Tomás ‘Pechito’ Farfán, Daniel Watson, Braulio Tejada, José Mendoza, Gino Peña, César Chamochumbi, Carlos Bustamante, Milton Cavero, Ignacio Garretón, José Casanova, Alfredo Tomassini, William León y Aldo Sussoni.

Alianza Lima va por el campeonato 2019. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

Es un sentimiento

Alianza Lima ha pasado por buenas y malas rachas, como los 18 años que tuvieron que transcurrir para volver a campeonar en el año 1997. Sin embargo, ser hincha del equipo blanquiazul es un sentimiento especial. Único. No hay día que los verdaderos íntimos se sientan orgullosos de ser parte de este tradicional club peruano.

Esta temporada, Alianza Lima va en búsqueda de su estrella 24 bajo la batuta del argentino Miguel Ángel Russo. De arranque es el gran candidato para llevarse el título. Pero los campeonatos se juegan en la cancha y a veces no se ganan por tener las mejores figuras, ya que “no puede ser blanquiazul, aquel que no haya llorado, aquel que no haya sufrido”.

Alianza Lima está de aniversario. | Fuente: RPP Noticias - Alianza Lima