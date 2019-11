Federico Rodríguez: "Me encantaría quedarme en Alianza Lima" | Fuente: Alianza Lima Facebook | Fotógrafo: LUIS NOGUERA

Uno de los delanteros que ha sido fundamental en Alianza Lima por sus goles durante esta segunda parte del campeonato es Federico Rodríguez, quien se mostró contento por el gol que hizo ante Sport Huancayo el último fin de semana, y manifestó su deseo de seguir en tienda blanquiazul.

"No he habado nada (sobre su renovación), no se me han acercado a hablar, pero me encantaría quedarme en Alianza Lima", declaró Federico para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

El atacante uruguayo sin embargo agregó que primero está enfocado en conseguir lo trazado con Alianza Lima. "Primero estamos concentrados en conseguir lo que nos hemos trazado para este semestre; el equipo, la institución, el entrenador, todos estamos enfocados", agregó.

Federico Rodríguez llegó al conjunto blanquiazul a mitad de temporada, y firmó un contrato hasta junio de 2020. Sin embargo, si las cosas entre el jugador y la institución van por buen camino, el contrato se podría extender.

Finalmente Rodríguez destacó la presencia de Adrián Balboa en el ataque de Alianza Lima, ya que se entiende muy bien con el uruguayo. "Es un gran jugador y nosotros nos llevamos muy bien y eso hace que nos entendamos dentro de la cancha. Estamos jugando juntos desde hace poco y nos hemos entendido muy rápido, es muy importante esa competencia sana que tenemos", concluyó.