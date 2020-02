Federico Rodríguez llegó a Alianza Lima a mediados del 2019 proveniente del Danubio. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Federico Rodríguez, pese a su gol frente a Carlos A. Mannucci, ha sido uno de los futbolistas de Alianza Lima más criticados en lo que va de la temporada por los tantos que erró sobre el final del 2019. Sin embargo, el mismo delantero uruguayo indicó que se sintió muy bien en el equipo y no presta atención a ese tipo de apreciaciones.

"Uno siempre tiene que estar ajeno a lo que se dice. El año pasado me sentí muy bien y cómodo, fui el goleador de Alianza Lima y ayudé como más pude. A veces las cosas salen y otras no, pero uno siempre intenta hacer lo mejor. Quiero seguir por este camino y agradezco a la gente que siempre me apoya", dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, Federico Rodríguez aplaudió la incorporación de Beto da Silva al manifestar que le dará una mayor competencia a la plantilla de Alianza Lima. Además, destacó el hecho de representar un aporte más en el elenco.

"Para nosotros, todo jugador que venga a sumar es bienvenido para nosotros y el club. Beto es un futbolista más para el plantel de Alianza Lima, que se va haciendo cada vez más extenso y hay una competencia interna para que uno no descanse ni un segundo. Es importante que venga a aportar", sentenció.