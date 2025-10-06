Franco Navarro y su autocrítica tras los malos resultados en Alianza Lima: "Nosotros somos los responsables"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, mostró su incomodidad por el mal momento que atraviesa el club en el Torneo Clausura.

En conversación con los medios tras la derrota ante Alianza Universidad, el exfutbolista dijo que es momento de realizar una autocrítica y que son los únicos responsables de salir de la crisis que vienen atravesando.

"La sensación es de bronca, de dolor, de impotencia, pero no nos podemos quedar en eso. Es momento de tener la capacidad de análisis, de autocrítica y de corregir las cosas sobre la marcha", indicó en un inicio.

"Para ser autocrítico, tener esa capacidad de análisis y corregir las cosas está directamente relacionado al área deportiva, al cuerpo técnico y especialmente a los jugadores. Somos los responsables de haber tenido momentos importantes a través del año, pero también somos los responsables de sacar de este mal momento al club Alianza Lima", complementó.

Franco Navarro no quiso hablar sobre el arbitraje en la Liga1

Por otro lado, al ser consultado sobre el arbitraje, no quiso pronunciarse sobre el mismo y reiteró que el mal momento que atraviesan es responsabilidad de ellos mismos.

"No es momento de hablar de los árbitros. Ya lo he dicho en momentos importantes, aun cuando hemos ganado, sobre todo. Todo esto pasa por responsabilidad nuestra. Nosotros somos los responsables y los obligados a corregir. Somos un grupo y un equipo con jugadores con mucha jerarquía, con muchos años de recorrido, con algunos jóvenes, y todos juntos vamos a salir", finalizó.