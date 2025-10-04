Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO: se enfrentan en Huánuco por la fecha 13 del Torneo Clausura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Universidad vs. Alianza Lima EN VIVO: se enfrentan este domingo 5 de octubre en el Estadio Heraclio Tapia León, en Huánuco. El partido corresponde a la fecha 13 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Encontrándose a 9 unidades del líder Universitario, las opciones de Alianza Lima de ganar el Clausura parecen remotas, no obstante, el formato del campeonato permite que, si los cremas no consiguen de manera directa el título nacional, los blanquiazules aún pueden luchar en los play-offs.

El equipo de Néstor Gorosito no depende de sí mismo, pero sí tiene a la mano mantenerse en los puestos de Copa Libertadores. Para ello, el técnico argentino contará con la vuelta de tres elementos importantes: Eryc Castillo y Carlos Zambrano retornan tras ser expulsados ante Cienciano. A ellos se suma el regreso de Renzo Garcés, quien no juega en la Liga1 desde el clásico en el Monumental.

Alianza Universidad vs Alianza Lima: ¿cómo llegan a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

Alianza Universidad llega al duelo tras ser goleado 5-1 por Sport Huancayo como visitante, mientras que Alianza Lima derrotó por 2-1 a Atlético Grau en Matute por la reciente fecha de la Liga1 Te Apuesto.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Universidad vs Alianza Lima EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido de Alianza Universidad ante el elenco de Alianza Lima está programado para el domingo 5 de octubre en el Estadio Heraclio Tapia León, en Huánuco. El recinto tiene capacidad para recibir a 25 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Universidad vs Alianza Lima EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad comienza a las 12:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad comienza a las 12:00 p.m. En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad comienza a las 12:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad comienza a la 1:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad comienza a las 2:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad comienza a las 2:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad comienza a las 2:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad comienza a las 11:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad comienza a la 1:00 p.m.

En España, el partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad comienza a las 7:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Universidad vs Alianza Lima EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Alianza Universidad vs. Alianza Lima a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Alianza Universidad vs Alianza Lima: alineaciones posibles

Alianza Universidad: Pedro Ynamine; Rick Campodónico, Otavio Gut, Paolo Fuentes, Edwin Gómez; Gerson Iraola, Carlos Ascues, Piero Magallanes, Marcos Lliuya, Jeremy Canela; Yorleys Mena ©.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Alan Cantero, Kevin Quevedo, Hernán Barcos ©.

Alianza Universidad vs Alianza Lima: ¿cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de Apuestas ALIANZA UNIVERSIDAD EMPATE ALIANZA LIMA Betano 4.05 3.40 1.91 Apuesta Total 4.20 3.50 1.88 Doradobet 4.20 3.40 1.87 Te Apuesto 4.24 3.33 1.95