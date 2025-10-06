Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Diego Churín se sincera sobre su momento en Universitario: "Me toca ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano"

Diego Churín anotó un gol en la victoria ante Juan Pablo II
Diego Churín anotó un gol en la victoria ante Juan Pablo II | Fuente: Flickr | Fotógrafo: Universitario
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Diego Churín aseguró que la camiseta que usó en la victoria sobre Juan Pablo II se la regalará a Alex Valera.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Diego Churín anotó uno de los goles de la victoria de Universitario sobre Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El atacante fue titular en el cotejo en reemplazo de Alex Valera, quien presentó algunas molestias físicas durante la semana.

Tras el partido, el delantero argentino dijo saber cuál es su rol dentro del plantel y que es muy complicado ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano.

"Cada uno tiene un rol. Hoy en día en el plantel, en el grupo, me toca la misión difícil de ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano", indicó en un inicio.

"Así que también es difícil cuando me toca jugar cuando él no está, desgraciadamente hoy porque tiene una molestia física, y es un poco de auto presión que uno se pone", complementó.

Diego Churín habla su suplencia en Universitario.
Diego Churín habla su suplencia en Universitario. | Fuente: RPP
LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Diego Churín y su relación con Alex Valera

Por otro lado, al ser consultado sobre su relación con Alex Valera, dijo que es excelente y que la camiseta que usó en el partido ante Juan Pablo II se la regalará.

"Excelente. La camiseta de hoy va para él. Siempre me apoya y me da palabras de aliento cuando me toca entrar. Eso lo aprecio mucho y lo valoro. Me pone contento cuando las cosas le salen bien", finalizó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Diego Churín Alex Valera Universitario de Deportes Liga 1 Liga 1 Te Apuesto video videos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA