Diego Churín se sincera sobre su momento en Universitario: "Me toca ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano"

Diego Churín anotó uno de los goles de la victoria de Universitario sobre Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El atacante fue titular en el cotejo en reemplazo de Alex Valera, quien presentó algunas molestias físicas durante la semana.

Tras el partido, el delantero argentino dijo saber cuál es su rol dentro del plantel y que es muy complicado ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano.

"Cada uno tiene un rol. Hoy en día en el plantel, en el grupo, me toca la misión difícil de ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano", indicó en un inicio.

"Así que también es difícil cuando me toca jugar cuando él no está, desgraciadamente hoy porque tiene una molestia física, y es un poco de auto presión que uno se pone", complementó.

Diego Churín habla su suplencia en Universitario. | Fuente: RPP

Diego Churín y su relación con Alex Valera

Por otro lado, al ser consultado sobre su relación con Alex Valera, dijo que es excelente y que la camiseta que usó en el partido ante Juan Pablo II se la regalará.

"Excelente. La camiseta de hoy va para él. Siempre me apoya y me da palabras de aliento cuando me toca entrar. Eso lo aprecio mucho y lo valoro. Me pone contento cuando las cosas le salen bien", finalizó.