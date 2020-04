Gabriel Costa jugó en Alianza Lima en las temporadas 2014 y 2015 | Fuente: Andina

Mario Salas volverá a dirigir en el Perú, aunque ahora con el buzo de Alianza Lima, donde los hinchas se ilusionan con que el chileno pueda repetir la campaña del 2018 que protagonizó con Sporting Cristal, la que finalizó con el título nacional.

En esa temporada, Gabriel Costa fue escogido el mejor jugador del torneo local, siendo pieza clave para la ofensiva rimense. Aquel certamen, dirigido por Salas, fue donde el uruguayo nacionalizado peruano registró la campaña con mejores números en lo que va de su trayectoria, 26 goles en su cuenta personal.

Costa llegó a Cristal tras dos cursos con Alianza, donde obtuvo el Torneo del Inca 2014. Ese pasado podría volver a hacerse realidad con la llegada de Mario Salas al conjunto blanquiazul. Al menos, Gabriel no descarta la opción.

“En este momento tengo contrato con Colo Colo, pero obvio que por las vueltas de la vida uno no sabe donde puede llegar. Sí me encantaría que de vuelta Mario me pueda dirigir, pero en este momento tengo contrato con Colo Colo”, señaló en entrevista con CDF.

“Estoy feliz por la llegada de Salas a Alianza Lima”, agregó el atacante que, tras ser campeón con Cristal, fue fichado por Colo Colo por el pedido especial de Mario Salas. Solo el fútbol dirá si por tercera vez será jugador del entrenador chileno.