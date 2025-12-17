Guillermo Enrique descartó que su salida de Alianza Lima se deba a sus constantes lesiones: "El club decidió no renovarme"

Dio su versión. Guillermo Enrique, exfutbolista de Alianza Lima, aseguró que su salida del cuadro de La Victoria no se debió a sus lesiones.

En conversación con En pared de TV Perú, el argentino indicó que siempre se cuidó y que su no continuidad se debe a una decisión del club.

"El tema de la no renovación de contrato no tiene que ver con las lesiones. El profesionalismo, el cuidado mío, haciendo terapia doble, y no creo que pase de lesiones, sino por un tema de que el club decidió no renovarme y traer jugadores que ocupaba yo", dijo el lateral derecho.

¿Cómo califica su paso por Alianza Lima?

Luego, al ser consultado sobre su paso por Alianza Lima, indicó que fue muy bueno, puesto que pudo competir a nivel internacional.

"El paso por Alianza fue muy bueno porque competí en copas internacionales y en la Liga he hecho trabajos buenos en casi todos los partidos, muy contento, feliz y agradecido", aseveró.

Por último, reveló el motivo de su presencia en los playoffs. "Fue una decisión mía, tuve un inconveniente familiar duro. Me dijeron la decisión que quería, es el trabajo, pero por la familia se rechaza cualquier tipo de cosa".