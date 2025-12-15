Fichajes Liga1 2026: altas y bajas de Alianza Lima, Universitario, Cristal y todos los equipos que jugarán la Primera División

La Liga1 2026 promete ser una de las más emocionantes de los últimos años. Con el tricampeonato de Universitario de Deportes, clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC están en la obligación de coronarse campeón para romper la hegemonía del cuadro Crema. Para ello, han empezado a reforzar sus plantillas y asegurar a sus principales talentos que les permitan dar el siguiente paso hacia la consolidación tanto a nivel nacional como internacional.

En Universitario, el enfoque está en incorporar jugadores con experiencia y capacidad para marcar la diferencia en los momentos decisivos. Por otro lado, Alianza Lima buscará seguir demostrando su ambición por volver a ser el equipo que emocionó a sus hinchas a nivel internacional, pero esta vez sin descuidar el torneo nacional. Y Sporting Cristal, siempre candidato a ganar la Liga, tratará de reforzar su equipo con la incorporación de jugadores jóvenes y con proyección, pero también con nombres de experiencia.

A continuación, te mostramos como se mueve el mercado de fichajes de cara a la Liga1 Te Apuesto 2026.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Cuáles son los equipos de la Liga 1 2026?



ADT

Alianza Atlético

Alianza Lima

Atlético Grau

Cienciano

Comerciantes Unidos

Cusco FC

Deportivo Garcilaso

Deportivo Moquegua

FBC Melgar

FC Cajamarca

Juan Pablo II

Los Chankas

Sport Boys

Sport Huancayo

Sporting Cristal

Universitario de Deportes

UTC

¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Universitario en Liga 1 2026?



Altas Bajas

.Jorge Fossati (técnico)

Sebastián Britos (arquero)

Gabriel Costa (delantero)

Diego Churín (delantero)

Jairo Vélez (fin del préstamo)

¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Alianza Lima en Liga 1 2026?

Altas Bajas Pablo Guede (técnico) .Jorge Fossati (técnico) Jairo Vélez (delantero) Sebastián Britos (arquero)

Gabriel Costa (delantero)

Diego Churín (delantero)

Jairo Vélez (delantero)

¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Sporting Cristal en Liga 1 2026?



Altas Bajas





















¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Cusco FC en Liga 1 2026?



Altas Bajas Diego Soto (volante)

José Bolívar (defensa)

José Manzaneda (delantero)







¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Sport Boys en Liga 1 2026?

Altas Bajas Mathías Llontop (defensa) Juan Carlos Cabanillas (entrenador)

Jesús Huamán (delantero)

Enzo de la Peña (arquero)

Fidel Martínez (delantero)

Gilmar Rodríguez (delantero)

Benjamín Villalta (defensa)

Fabrizio Roca (delantero)

Axel Domínguez (delantero)

Rodrigo Colombo (defensa)

Emile Franco (arquero)

Matías Almirón (defensa)

Jorge Ríos (volante)

Así se mueve el mercado de fichajes en el resto de equipos de Liga 1 2026

Equipo Altas Bajas ADT - Gu Rum Choi (defensa) Alianza Atlético



Federico Urciuoli (técnico) Gerardo Ameli (técnico) Mariano Barreda (delantero)

Atlético Grau - - Cienciano

Horacio Melgarejo (técnico) Adrián Ascues (volante) - Nicolás Amasifuen (defensa) Comerciantes Unidos - - Deportivo Garcilaso



Hernán Lisi (técnico) Carlos Bustos (técnico) Agustín Graneros (delantero) Pablo Erustes (delantero) Claudio Torrejón (volante)

Horacio Benincasa (defensa)

Percy Liza (delantero)

CD Moquegua - - FBC Melgar

Pablo Erustes (delantero) Mariano Barreda (delantero) Jeriel de Santis (delantero) Percy Liza (delantero)

Mathías Llontop (defensa) FC Cajamarca - - Juan Pablo II Christian Cueva (volante) Sanrtiago Acasiete (técnico) Los Chankas

Gonzalo Rizzo (defensa) Pablo Bueno (delantero) Jarlin Quintero (delantero) Santiago Torres (volante) Jano Pósito (delantero) José Manzaneda (delantero) Brayan Guevara (defensa) Fred Zamalloa (defensa) Michael Kaufman (defensa) Franz Schmidt (defensa) Abdiel Ayarza (volante) David Dioses (volante)

Willy Díaz (arquero Sport Huancayo Yorleys Mena - UTC



Carlos Bustos (técnico) - Nacho Barrios (arquero) - Marlos de Jesús (delantero) -