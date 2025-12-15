Últimas Noticias
Fichajes Liga1 2026: altas y bajas de Alianza Lima, Universitario, Cristal y todos los equipos que jugarán la Primera División

Fichajes Liga1 2026: altas y bajas de los equipos peruanos que jugarán la Primera División
Fichajes Liga1 2026: altas y bajas de los equipos peruanos que jugarán la Primera División
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Entérate cómo se mueve el mercado de fichajes de la Liga1 de cara a la temporada 2026.

La Liga1 2026 promete ser una de las más emocionantes de los últimos años. Con el tricampeonato de Universitario de Deportes, clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC están en la obligación de coronarse campeón para romper la hegemonía del cuadro Crema. Para ello, han empezado a reforzar sus plantillas y asegurar a sus principales talentos que les permitan dar el siguiente paso hacia la consolidación tanto a nivel nacional como internacional.

En Universitario, el enfoque está en incorporar jugadores con experiencia y capacidad para marcar la diferencia en los momentos decisivos. Por otro lado, Alianza Lima buscará seguir demostrando su ambición por volver a ser el equipo que emocionó a sus hinchas a nivel internacional, pero esta vez sin descuidar el torneo nacional. Y Sporting Cristal, siempre candidato a ganar la Liga, tratará de reforzar su equipo con la incorporación de jugadores jóvenes y con proyección, pero también con nombres de experiencia.  

A continuación, te mostramos como se mueve el mercado de fichajes de cara a la Liga1 Te Apuesto 2026.

¿Cuáles son los equipos de la Liga 1 2026?

  • ADT
  • Alianza Atlético
  • Alianza Lima
  • Atlético Grau
  • Cienciano
  • Comerciantes Unidos
  • Cusco FC
  • Deportivo Garcilaso
  • Deportivo Moquegua
  • FBC Melgar
  • FC Cajamarca
  • Juan Pablo II
  • Los Chankas
  • Sport Boys
  • Sport Huancayo
  • Sporting Cristal
  • Universitario de Deportes
  • UTC

¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Universitario en Liga 1 2026?

AltasBajas

.Jorge Fossati (técnico)

Sebastián Britos (arquero)

Gabriel Costa (delantero)

Diego Churín (delantero)

Jairo Vélez (fin del préstamo)

¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Alianza Lima en Liga 1 2026?

¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Sporting Cristal en Liga 1 2026?

AltasBajas










¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Cusco FC en Liga 1 2026?

AltasBajas
Diego Soto (volante)
José Bolívar (defensa)
José Manzaneda (delantero)


¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Sport Boys en Liga 1 2026?

AltasBajas
Mathías Llontop (defensa)Juan Carlos Cabanillas (entrenador)

Jesús Huamán (delantero)

Enzo de la Peña (arquero)

Fidel Martínez (delantero)

Gilmar Rodríguez (delantero)

Benjamín Villalta (defensa)

Fabrizio Roca (delantero)

Axel Domínguez (delantero)

Rodrigo Colombo (defensa)

Emile Franco (arquero)

Matías Almirón (defensa)

Jorge Ríos (volante)

Así se mueve el mercado de fichajes en el resto de equipos de Liga 1 2026

EquipoAltasBajas
ADT-Gu Rum Choi (defensa)
Alianza Atlético

Federico Urciuoli (técnico)Gerardo Ameli (técnico)
Mariano Barreda (delantero)
Atlético Grau--
Cienciano
Horacio Melgarejo (técnico)Adrián Ascues (volante)
-Nicolás Amasifuen (defensa)
Comerciantes Unidos--
Deportivo Garcilaso

Hernán Lisi (técnico)Carlos Bustos (técnico)
Agustín Graneros (delantero)Pablo Erustes (delantero)
Claudio Torrejón (volante)
Horacio Benincasa (defensa)
Percy Liza (delantero)
CD Moquegua--
FBC Melgar
Pablo Erustes (delantero)Mariano Barreda (delantero)
Jeriel de Santis (delantero)Percy Liza (delantero)

Mathías Llontop (defensa)
FC Cajamarca--
Juan Pablo IIChristian Cueva (volante)Sanrtiago Acasiete (técnico)
Los Chankas
Gonzalo Rizzo (defensa)Pablo Bueno (delantero)
Jarlin Quintero (delantero)Santiago Torres (volante)
Jano Pósito (delantero)José Manzaneda (delantero)
Brayan Guevara (defensa)Fred Zamalloa (defensa)
Michael Kaufman (defensa)Franz Schmidt (defensa)
Abdiel Ayarza (volante)David Dioses (volante)

Willy Díaz (arquero
Sport HuancayoYorleys Mena-
UTC

Carlos Bustos (técnico)-
Nacho Barrios (arquero)-
Marlos de Jesús (delantero)-
