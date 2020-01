Gustavo Zevallos no descarta que Alianza Lima siga fichando. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Alianza Lima es de los equipos del fútbol peruano que han incorporado a la mayor cantidad de jugadores para la actual temporada. Los blanquiazules tienen que afrontar la Liga 1, Copa Libertadores, Copa Bicentenario y además podría perder algunos futbolistas en caso sean convocados a la Selección Peruana. Ello lleva a que se haya apostado por un número alto de fichajes.

Y aunque ya cuenta con diez refuerzos oficializados aún no cierran su plantilla. “Yo diría que falta (fichar), no se ha terminado. No voy a dar nombres porque siempre trato de hablar de lo que tenemos”, indicó el Gerente Deportivo Gustavo Zevallos, a Alianza Lima TV.

Cabe precisar que el cuadro victoriano busca sumar a un enganche y un atacante más, dentro de los cuáles los nombres que siguen siendo relacionados al club son Christofer Gonzales, ‘Beto’ Da Silva y el hondureño Alex López.

A la espera de concretar alguna incorporación más, Zevallos indicó que tienen equipo como para ser protagonistas en lo que participen. “Este plantel es uno con gente de más experiencia, con gente que ya tuvo paso por ligas importantes en el mundo y eso permite que uno esté con los pies sobre la tierra y se piense en cosas grandes, me parece que tenemos todo para lograr cosas importantes este año”, dijo.

A pesar de que en los últimos días hubo casos que generaron polémica en Alianza Lima, para el gerente deportivo eso no ha mermado el arranque de la temporada. “Me parece que hemos iniciado muy bien el año, primero cambiando el lugar para hacer la pretemporada en un lugar con muchas más comodidades, alejado de la ciudad donde Pablo Bengoechea tiene todas las comodidades y sobre todo la tranquilidad que es importante para este tipo de trabajo”, finalizó.