Hernán Barcos | Fuente: Liga 1

Sin duda una de las piezas claves en el campeonato de Alianza Lima en el 2021 fue Hernán Barcos, quien continuará vistiendo la camiseta 'blanquiazul' durante todo el 2022. Por su parte, el 'Pirata' habló de su actualidad en el equipo durante la pretemporada.

"Empezamos muy bien el año, trabajando, entrenando, poniéndonos a punto. Es un año importante para Alianza Lima. Se vienen grandes desafíos este año, algunos inesperados, pero con fe y esperando hacer un gran año así como lo fue el 2021", indicó Barcos en GOL Perú.

Asimismo, recordó cómo fue el momento en que decidió llegar a Alianza Lima a inicios del 2021 cuando, en ese entonces, el cuadro victoriano iba a disputar la segunda división del fútbol peruano: "Cuando agarré el desafío de Alianza, yo sabía a qué me enfrentaba. Mi esposa me dijo "Hernán agarrá que vamos a hacer historia" y pensé, si mi mujer me los dice entonces vamos. Aceptamos la oportunidad con el corazón, con profesionalismo, y gracias a Dios todo dio frutos y hoy aún lo festejamos".

Por otro lado, Hernán Barcos fue consultado sobre el gol más importante de su carrera: "El gol contra Cristal fue hermoso. Lo pongo junto con el campeonato en la Recopa, con LDU de Quito donde hice dos goles contra Estudiantes. Esos dos son los más importantes de mi carrera".

