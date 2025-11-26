Decisión tomada: Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima para el 2026

Decisión tomada. Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima para el 2026. Luego de cinco temporadas en el cuadro de La Victoria, el atacante argentino dejará de ser jugador del equipo dirigido por Néstor Gorosito.

RPP pudo conocer que la dirigencia tomó la decisión de no renovar el vínculo con el bicampeón peruano, quien era uno de los principales goleadores del equipo en el presente año.

De esta manera, se acaba el vínculo entre ambas partes, el cual empezó en el año 2021 y que llevó al delantero a ser bicampeón nacional, capitán y máximo goleador extranjero en la historia del club.

Barcos no seguirá en Alianza Lima la próxima temporada. | Fuente: RPP

Los números de Hernán Barcos en Alianza Lima

El delantero argentino llegó a Alianza Lima en el año 2021 tras un breve paso por el Bashundhara Kings de Banglasdesh, donde apenas jugó un solo partido.

En su primera temporada con el cuadro de La Victoria, disputó 29 partidos y anotó 11 goles. Al año siguiente, jugó 41 encuentros y marcó 18 goles, con un promedio de 0.44 goles por encuentro. El 2022 jugó dos partidos menos y marcó 17 tantos, logrando el mismo promedio de anotación.

Al año siguiente, jugó 33 partidos y marcó 16 goles. Y en este 2205, tiene disputado 44 cotejos y marcado 14 goles, a falta de -si todo se da como Alianza Lima lo espera- cuatro encuentros.