¿Hernán Barcos renovará con Alianza Lima? Esto es todo lo que han declarado hasta el momento la directiva, cuerpo técnico y jugadores

La renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima se ha convertido en un "asunto de estado" en el mundo Blanquiazul. En partido ante UTC, por la última fecha del Torneo Clausura, los hinchas del cuadro de La Victoria no tuvieron reparos en corear su apellido. Es más, circularon algunos folletos con la frase Barco no se va en las tribunas de Matute.

Y es que en los últimos días se ha venido especulando que el delantero argentino no renovará con Alianza Lima para la próxima temporada. De hecho, el propio jugador ha mostrado su deseo de continuar, pero ninguno de los actores inmersos en dicha decisión, ha tomado la palabra.

Pero, ¿qué han dicho antes los directivos, compañeros de equipo y el propio Néstor Gorosito sobre la continuidad de Hernán Barcos?

Hernán Barcos ha tenido temporadas extraordinarias en Alianza Lima. De hecho, coronarse bicampeón le ha valido ser considerado —por muchos— como un ídolo. Sin embargo, con los años, la edad se convertía en un factor esencial al momento de las renovaciones.

Para la temporada 2025, el Pirata firmó por una temporada más y, desde entonces, se viene hablando de su posible retiro. “Lo vamos a pensar. No es fácil retirarse porque uno vive de esto, le gusta. Yo puse una fecha de retiro para prepararme, pero no es fácil. Lo vamos a pensar”, indicó el propio jugador tras eliminar a Boca Juniors en la Copa Libertadores.

"Dije que voy a jugar un año más para prepararme para parar porque, físicamente, me siento bien. Todavía puedo competir, que es lo más importante", recalcó en abril en una entrevista con globoesporte, dando a entender que este año no piensa dejar el fútbol.

La tensión de un posible retiro del delantero fueron desapareciendo conforme iba anotando goles y siendo figura en la mayoría de los partidos nacionales e internacional. De hecho, anotó 10 goles en la primera parte de la temporada.

Segunda mitad de año: los pronunciamientos de una posible renovación de Hernán Barcos

Ya con la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana y con el Torneo Clausura en la mira, se empezaron a hablar de las renovaciones. Franco Navarro, director deportivo del club, dijo en julio que, en su momento, iba a hablar sobre la continuidad de Hernán Barcos. Pero, tres meses después, RPP pudo conocer que la postura de Alianza Lima era que se quede en el club por un año más. De hecho, el propio Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas por el Perú, reveló que le gustaría que Hernán Barcos se quede en el club por un tiempo más. "Hernán Barcos es un referente que ha marcado una huella imborrable en Alianza Lima. Si está en condiciones me gustaría verlo siempre, pero eso es una decisión que como deportistas podrán decidir, más allá de lo que piense yo", enfatizó.

Sin embargo, con el pasar de las semanas, las declaraciones han sido menores. El único dirigente que se pronunció fue Fernando Cabada, gerente general de Alianza Lima, quien dijo que no había recibido ninguna decisión deportiva con respecto a las renovaciones. "En mi escritorio, ninguna decisión de la parte deportiva, del cual soy respetuoso, pero no me ha llegado ningún papel que me diga que estas son nuestras decisiones de renovación", indicó. Y en esa misma línea fue Pipo Gorosito, quien aseguró que la parte deportiva era la encargada de tomar las decisiones. “Con respecto a renovaciones, una vez que se termine hablará el club. A mí me piden una opinión, pero siempre el que decide es el club, aunque tengo opinión al respecto y ya se la di a Franco (Navarro). Todavía falta", enfatizó el argentino.

Algunos jugadores también se han pronunciado sobre la renovación de Hernán Barcos. Paolo Guerrero, por ejemplo, dijo que era un tema del propio jugador y que él solo habla de su futuro. “Es un tema de Hernán, lo tiene que ver él. Yo hablo por mí", dijo el atacante. En tanto, Pablo Lavandeira indicó que le encantaría seguir compartiendo con el argentino. Ya hablando como amigos, me encantaría seguir compartiendo con él, seguir estando acá”, aseguró.

Lo seguro es que la decisión de la renovación de Hernán Barcos se dará a final de los playoffs, a pesar de que el mismo futbolista ha declarado que le encantaría quedarse. "Esperemos que esta semana se resuelva y tener la tranquilidad de todo. La respuesta es de Alianza. Ellos saben lo que quiero", dijo el Pirata.