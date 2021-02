Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima. | Fuente: AFP

Hernán Barcos, delantero argentino de Alianza Lima, habló sobre sus objetivos en el equipo que dirige su compatriota Carlos Bustos. Además señaló que no descarta retirarse del fútbol con la camiseta blanquiazul.

"Sinceramente no lo he pensado, pero ojalá que tenga esa posibilidad de ser importante en Alianza y poder quedarme varios años para poder cerrar mi carrera", señaló el atacante de 36 años que dice que se siente bien físicamente y firmó por dos temporada con Alianza.



"Me siento cómodo tranquilo, gracias a Dios no he tenido lesiones en mi carrera. Puedo jugar dos o tres año más tranquilamente con el cuerpo", agregó con Gol Perú..

Su primer objetivo era retirarse en Liga de Quito, pero ya cerró esa posibilidad. "Es difícil, sinceramente tenía en mi cabeza retirarme en Liga de Quito. Hablé con la gente para que me den esa oportunidad y no tienen interés que yo me retire futbolísticamente en Liga. Me puedo retirar con un partido de despedida, pero como yo quiero", destacó.

Barcos afirmó que la meta es ascender a la Liga 1. "Los partidos hay que jugarlos, no se ganan solo con la camiseta. A nosotros nos van a querer ganar todos. Depende de nosotros volver a Primera División".

Para finalizar, el '9' sostuvo que se acomoda en jugar en diferente posición. "Me acomodo de cualquier manera jugando en la delantera. Pude hacerlo acompañado y otras veces como único punta y no tengo problema con ninguna de las dos", culminó.

el dato: hernán barcos ha militado en liga de quito, sporting de lisboa, cruzeiro, gremio, palmeiras y racing, entre otros equipos.





