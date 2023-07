Barcos tras polémicas declaraciones de Lavandeira: "Uno tiene que ser agradecido del club que te da de comer"

Debido a su falta de minutos en el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson, Pablo Lavandeira dejó la camiseta de Alianza Lima y firmó por Melgar.

Pablo Lavandeira ya tiene un gol con la camiseta del FBC Melgar y en los últimos días tuvo polémicas declaraciones luego de su marcha de la tienda íntima. "Hace mucho tiempo que no me sentía tan cómodo en un plantel", dijo en conferencia de prensa. Por ello, este miércoles Hernán Barcos fue consultado y tuvo contundentes palabras sobre su ahora excompañero.

"Cada uno es dueño de lo que dice y responsable por lo que dice. Si lo ve así y lo toma así, la verdad que no le he visto para confirmarlo. Tendrá sus razones. Yo no soy quién para juzgar", indicó el delantero de Alianza en un primer momento en declaraciones que recoge Movistar.

Pablo Lavandeira tiene contrato en Melgar hasta 2025. | Fuente: @MelgarOficial

Las palabras de Hernán Barcos por Pablo Lavandeira

No todo quedó allí porque el también exatacante del Gremio de Porto Alegre y Liga de Quito fue más contundente por lo dicho por el nacido en la ciudad de Montevideo.

"Lo que sí es que uno tiene que ser agradecido del club que te da de comer, que te bancó, que te trajo. Eso cada uno toma la decisión y piensa lo que quiera", remarcó.

Por otra parte, Hernán Barcos habló en la previa de lo que será el partido del domingo ante Sport Boys por la cuarta jornada del Clausura de la Liga 1.

"Vamos trabajando todos, preparándonos para este partido importante. Gamboa es un técnico de experiencia, Boys está mejor de lo que hizo en el Apertura, nosotros haremos nuestro partido buscando los tres puntos", indicó el popular 'Pirata'.

Además, se pronunció en relación a las ausencias que ha tenido el equipo que dirige Guillermo Salas en los últimos cotejos, tanto en Copa Libertadores como en liga local.

"Por suerte, de a pocos van volviendo. Es importante tener a todos a disposición y que sea el problema para el técnico ver a quién pone", añadió. Su elenco mantiene el invicto en el Clausura con 7 puntos.

