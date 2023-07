DT de Corinthians preocupado por emergencia sanitaria de Guillain Barré en Perú previo a partido de vuelta

Vanderlei Luxemburgo señaló que Corinthians fue un justo ganador en el encuentro ante Universitario de Deportes por la ida del 'play-off' por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Felipe Augusto, de 19 años, anotó el gol del triunfo.

"Era un partido donde teníamos que atacar. Nunca rompieron la línea de cinco. Tres en el medio, solo dos adelante para sacar el contraataque. Los defensores sabían jugar y los laterales entraron en el momento adecuado", declaró Luxemburgo en conferencia de prensa.

"Sacamos la ventaja. Por supuesto, ganar con dos, tres, cuatro, es mucho mejor, pero merecimos el resultado. No tuvieron ninguna oportunidad, solo al final del partido", agregó el exentrenador de Real Madrid y la Selección de Brasil.

Luxemburgo ya piensa en la revancha ante Universitario, aunque se encuentra preocupado por el viaje de Corinthians a Perú en medio de la emergencia sanitaria de Guillain Barré.

“Quiero desviarme un poco y decir que no hubo preocupación. Perú es un hermano. He estado allí varias veces, muy agradable. Pero independientemente del país, un brote es un brote. Cualquier país con eso, si hay un decreto, se tiene que respetar. No somos conejillos de Indias. Cancelaron el viaje de los profesionales de la prensa. ¿Quién es el responsable de que viajemos allí y nos contaminemos? ¿Quién permitió el juego? Hay un decreto federal del Ministerio de Salud y hay que respetarlo. Es un problema muy serio", señaló.

Corinthians firme en jugar

"No queremos dejar de jugar, pero tenemos que ser responsables para no poner en riesgo nuestra salud. La prensa no lo será. No es un juego. ¿Por qué el fútbol siempre necesita algo serio para responsabilizarse más de las decisiones? Si no cuido mi salud, seré criticado. ¿Tengo que exponerme a mí y al equipo?", señaló Luxemburgo.

Vanderlei Luxemburgo advirtió que se debe contar con todas las precauciones para la delegación de Corinthians en Perú, cuyo Gobierno declaró emergencia sanitaria nacional por el incremento de casos de Guillain Barré.

"Necesitan responsabilidad. Requiere coherencia y equilibrio. Ellos son seres humanos. Bueno, si mi esposa enviuda, ¿quién será el responsable? Aquí no tiene nada que ver con el país. Hermoso”, dijo.

Univeristario recibirá a Corinthians el martes 18 de julio a partir de las 7:30 p.m. en el estadio Monumental de Ate.

Así fue el gol de Felipe Augusto a Universitario. | Fuente: D Sports

