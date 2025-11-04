Últimas Noticias
Hernán Barcos sobre su futuro: "La idea es quedarme, estamos esperando a Alianza"

Hernán Barcos y su futuro en Alianza Lima
Hernán Barcos y su futuro en Alianza Lima | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @ClubAlianzaLima
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"La idea nuestra es esa (quedarme). Nosotros estamos esperando a Alianza Lima", aseguró Hernán Barcos previo al duelo con Los Chankas por la Liga1.

¿Se quedará? Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, habló sobre la posibilidad de mantenerse en tienda blanquiazul la próxima temporada.

En conversación con los medios de comunicación, el argentino indicó que luego del partido ante UTC, por la última fecha del Torneo Clausura, se sentará a conversar con la dirigencia para definir su futuro, pero espera quedarse.

"Después del partido de UTC vamos a sentarnos a conversar y esperar poder resolver. La idea nuestra es esa (quedarse). Nosotros estamos esperando a Alianza, que ellos decidan, de parte nuestra ya saben lo que queremos", indicó en un principio.

"Obviamente, uno se quiere quedar en el país, en Alianza, está contento acá. Pero, primero, quiero jugar al fútbol y el día que me retire veré qué hago. No sé si mañana voy a estar en Alianza. Entonces, cómo voy a decir que me quiero quedar si la intención de los otros no es esa, hay que ir paso a paso", finalizó.

Hernán Barcos y la reunión con los hinchas

Por otro lado, Barcos reveló la conversación que tuvo con un sector de los hinchas de Alianza Lima. Dijo que comprendía la molestia de los fanáticos, pero aseguró que saben que deben luchar por alcanzar Perú 2.

"Obviamente, tienen que estar incómodos porque no fuimos campeones este año. Pero, el hincha sabe que vamos a ir a buscar ese cupo de Perú 22", dijo al inicio.

"Siempre la hinchada está acompañando, apoyando. El día que se pierda el respeto se pierde todo, estamos juntos por el mismo objetivo", finalizó.

Tags
Hernán Barcos Alianza Lima Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

