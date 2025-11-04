Liga 1: Alianza Lima se enfrentará a Los Chankas por la fecha 9

Los Chankas y Alianza Lima se miden en el estadio Los Chankas mañana a las 15:15 horas.

Los Chankas y Alianza Lima se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga 1, a partir de las 15:15 horas en el estadio Los Chankas.

Así llegan Los Chankas y Alianza Lima

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos de la Liga 1

Los Chankas viene de ganar en su encuentro anterior a Ayacucho FC con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos de la Liga 1

En la fecha pasada, Alianza Lima finalizó con un empate 2-2 ante Melgar. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 10 goles y le han encajado 7 tantos.

En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 3 encuentros, ha obtenido 3 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Lima sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

Horario Los Chankas y Alianza Lima, según país