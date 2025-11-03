Alianza Lima vs. Los Chankas: ¿a qué hora juegan y dónde ver por fecha pendiente del Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima quiere recuperar la confianza en casa. Esta semana, los íntimos van a visitar a Los Chankas en un partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Alianza están en la obligación de ganarle fuera de casa a Los Chankas para tomar el segundo puesto de la Tabla Acumulada. Los dirigidos por Néstor Gorosito son terceros con 62 puntos, a dos unidades de Cusco FC. Por su parte, el elenco andahuaylino pelea por clasificar a la Sudamericana con 47 unidades.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Los Chankas a la jornada pendiente del Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima viene de empatar a dos con Melgar, mientras que los 'guerreros' vienen de vencer 1-0 a Ayacucho FC

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Los Chankas en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido está programado para el miércoles 5 de noviembre en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas). El recinto tiene una capacidad para 10,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Los Chankas en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs Los Chankas comienza a las 3:15 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs Los Chankas comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Los Chankas comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Los Chankas comienza a las 4:15 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Los Chankas comienza a las 4:15 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Los Chankas comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Los Chankas comienza a las 5:15 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Los Chankas comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Los Chankas comienza a las 5:15 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Los Chankas comienza a las 5:15 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Los Chankas en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima ante Los Chankas será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs Los Chankas: alineaciones posibles



Los Chankas: Hairo Camacho; Oshiro Takeuchi, Ederson Mogollón, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana; Jordan Guivin, Jorge Palomino, Franco Torres; José Manzaneda y Pablo Bueno.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano ©, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Sergio Peña, Jesús Castillo, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.