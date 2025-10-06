Hernán Barcos y su dura crítica al fútbol peruano: "Me da pena por dónde está yendo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No se guardó nada. Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, fue muy crítico con el fútbol peruano luego de la derrota ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura.

En conversación con los medios de comunicación a la llegada a la capital, el argentino dijo que le daba "mucha pena" el camino que está tomando el fútbol en nuestro país.

Además, dijo sentirse apenado por el hincha, quien es el que sigue al club y que tiene que ver cosas "no tan buenas".

"No voy a hablar del arbitraje. Lo de los resultados somos nosotros. Tenemos que trabajar adentro. Lo que sí me da mucha pena por el hincha peruano, por el peruano en sí, es para dónde está yendo el fútbol peruano. Los líderes que tenemos son difíciles", indicó en un principio.

"Me da mucha pena por la gente, por la hinchada, son muy pasionales, la gente es muy pasional, el hincha va, acompaña, y tiene que ver cosas que no son buenas", finalizó.

Hernán Barcos, su expulsión y lo que le resta a Alianza Lima

El delantero argentino Hernán Barcos fue expulsado en el encuentro ante Alianza Universidad por una patada sobre Paolo Fuentes. En la jugada, se puede ver como el atacante estira la pierna, cuando se encontraba en el césped, golpeando al defensor.

De esta manera, el cuadro de La Victoria sumó su sexto expulsado en el Torneo Clausura, la misma cantidad de tarjetas rojas recibidas en el Apertura.

Con la derrota ante Alianza Universidad, se quedó con 18 unidades en el Clausura, pero bajó al sexto lugar. Sus próximos dos partidos serán ante Sport Boys y Sport Huancayo.