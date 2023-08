Hernán Barcos sobre caso Ángelo Campos: "La justicia lo resolverá"

Este lunes, Hernán Barcos se mostró optimista de cara al futuro de Alianza Lima tras el triunfo ante Alianza Atlético. Con la victoria en Matute, el equipo blanquiazul sumó 20 puntos y se ha colocado en el tercer lugar del Torneo Clausura a dos unidades del líder, Sporting Cristal (24).

Asimismo, el 'Pirata' Barcos se refirió brevemente a la situación de su compañero Ángelo Campos, quien es investigado por la presunta agresión a la madre de su hijo.

"No hemos podido hablar. Obviamennte no tengo que decir porque no sé nada de la situación", señaló el delantero argentino de 39 años en el programa Fútbol como Cancha de RPP.

"La justicia lo resolverá. No soy quien para juzgar ni para decidir nada, porque no sé qué pasó", agregó Barcos, que lleva 10 goles en la Liga 1 temporada 2023.

DT de Alianza Lima sobre Campos

“Con respecto a ese tema de Ángelo, es un tema muy delicado. Hoy ese tema está en manos de la justicia y lo que yo invito es a no estigmatizar, porque no tenemos información", señaló el entrenador uruguayo Mauricio Larriera en conferencia.

Barcos inició trámites para obtener la nacionalidad peruana

Hernán Barcos dejó huella en Alianza Lima, club donde fue clave para la conquista de su bicampeonato nacional. Ahora, el delantero argentino de 39 años se mantiene como uno de los jugadores claves del equipo dirigido por Mauricio Larriera que derrotó 1-0 a Alianza Atlético en Matute.

El 'Pirata' Barcos brindó la asistencia para que Aldair Rodríguez anote el gol del trunfo en el partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. En ese contexto, señaló que espera ampliar su vínculo con el club blanquiazul y que su primer paso es nacionalizarse peruano.

En entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP señaló que está "en proceso" y que espera "que pueda salir este año".

Asimismo, señaló que la dirigencia de Alianza aún no se comunica con él para iniciar las negocaciones de renovación. "Todavía no, estamos tranquilos. Falta tiempo para que termine mi contrato, después veremos", agregó.

Barcos suma 10 anotaciones en la Liga 1 2023 y actualmente se ubica como titular en medio de la lesión del colombiano Pablo Sabbag.

