Hernán Barcos sobre el reclamo de la ‘U’ por el arbitraje en Tarma: “Nosotros también hemos sido perjudicados”

En el segundo partido del uruguayo Mauricio Larriera como entrenador, Alianza Lima derrotó 1-0 a Sport Huancayo, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El equipo blanquiazul llegó al triunfo, gracias al delantero argentino Hernán Barcos, que se reencontró con el gol tras casi dos meses.

"Sabíamos que en casa no podemos dejar pasar puntos, estamos felices por la victoria, creo que fuimos justos merecedores. Hicimos un gran partido, creamos varias situaciones, cuando afinemos un poco la puntería seguramente vamos a poder ganar más tranquilos", dijo el atacante, de 39 años.

Sobre su regreso al gol, sostuvo: "Estoy feliz porque se abre el arco, a veces cuando no quiere no quiere y uno sufre y no es fácil. Uno está errando y no es porque quiere sino porque pasa. Estoy feliz por eso y más que nada por la victoria".

También se refirió a Christian Cueva y Bryan Reyna, quienes se retiraron lesionados del compromiso ante Sport Huancayo.

"Un golpe normal, me va a doler un par de días, pero nada de gravedad. Cueva y Reyna terminaron un poco adoloridos, pero esperemos que no sea nada y puedan estar el domingo", puntualizó.

La definición de Barcos en el arco de Huancayo. | Fuente: Liga 1

Barcos sobre Universitario

"Nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo, después los resultados nos ayudan; pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No nos sirve de nada que la 'U' pierda y nosotros no ganemos", expresó el 'Pirata' Barcos que habló de la derrota de Universitario ante ADT en Tarma.

También se pronunció sobre el reclamo de Universitario por el gol anulado a Alex Valera: "Habría que capacitar y perfeccionar a los peruanos, ¿para qué traer extranjeros? Pero cada uno piensa lo que quiere. Nosotros también hemos sido perjudicados varias veces. Creo que les pasa a todos. No vamos a pensar que hay mala fe".

Barcos confía en el trabajo de Mauricio Larriera. "Creo que estamos encontrando una idea de juego, estamos con más gente en ataque, estamos encontrando el camino. Mauricio (Larriera) y su cuerpo técnico están haciendo un gran trabajo en esta semana y media. Estamos contentos porque es una gran persona", destacó.

Alianza Lima sumó 16 puntos en el Torneo Clausura. Su próximo rival será Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

