Fiscalía requirió iniciar proceso inmediato contra Ángelo Campos por presunto delito de agresión contra mujeres

La Quinta Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer (Primer Despacho) requirió este domingo iniciar un proceso inmediato contra Ángelo Campos, investigado por el presunto delito de agresiones contra las mujeres, en agravio de su esposa.

Según el Ministerio Público, el proceso inmediato contra el guardameta de Alianza Lima se da en casos de flagrancia delictiva y ante evidencia probatoria.

Ángelo Campos fue detenido por la Policía Nacional este viernes tras ser denunciado por agredir a la madre de su hijo, Yharif Figueroa, en el interior de su departamento en Surco.

Este hecho ocurrió luego de que la mujer descubre una supuesta infidelidad del jugador blanquiazul. Ella relató en el parte policial que Campos “la abrazó sin dejarla respirar, le jaló el cabello, le rompió la ropa y la trató de mojar en la ducha”.

Por su parte, el club Alianza Lima decidió separar al portero de la institución como medida provisional y remarcó en un comunicado que se iniciaron “los procedimientos e investigaciones correspondientes”.

Ambos tienen lesiones

El coronel PNP Herbert Luna, jefe de la División Policial Sur Uno, informó ayer que tanto Campos como su pareja presentan lesiones tras ser evaluados por el médico legista.

“Ambas partes han pasado su reconocimiento médico-legal. En este caso, la agraviada presenta incapacidad médico-legal de 1x4 y la persona detenida presenta lesiones recientes de 1x3. También han pasado las pericias psicológicas y se han recabado sus respectivas manifestaciones”, explicó.

La PNP ya envío el informe policial a la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima y dependerá de dicha instancia la situación legal del arquero aliancista.

El futbolista continuará detenido en sede policial hasta definir el requerimiento fiscal, según lo señalado por el juzgado. La audiencia será este lunes a las 5:30 pm.

El proceso inmediato se da en casos de flagrancia delictiva y ante evidencia probatoria. — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 27, 2023

"Está en manos de la justicia"

El entrenador de Alianza Lima, Mauricio Larriera, prefirió anoche no opinar sobre la situación de Ángelo Campos, aunque pidió no "estigmatizar" al arquero de 30 años que fue detenido en la comisaría de Chacarilla del Estanque.

“Con respecto a ese tema de Ángelo, es un tema muy delicado. Hoy ese tema está en manos de la justicia, y lo que yo invito es a no estigmatizar, porque no tenemos información", señaló en conferencia luego de la victoria blanquiazul por 1-0 sobre Alianza Atlético.

Larriera indicó que no tiene autoridad de juzgar al futbolista y reiteró su pedido de no juzgar antes de tiempo.

"En la interna se manejó como siempre, tratando de naturalizar las cosas, protegiendo al ser humano primero. No estigmaticemos, porque no tenemos la información, de eso se encarga la justicia. Yo no tengo autoridad para juzgarlo y menos para castigarlo”, manifestó.