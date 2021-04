Jefferson Farfán. | Fuente: Alianza Lima

Jefferson Farfán tuvo un debut de ensueño con Alianza Lima, que sumó su primera victoria en la Liga 1 Betsson. El cuadro blanquiazul derrotó por 1-0 a Deportivo Municipal con gol del delantero de la Selección Peruana.

En esa línea, el exvolante de Alianza Lima, Aldo Olcese, aseguró que Jefferson Farfán destacará en sus regreso al fútbol peruano y que además será una motivación extra para los dirigidos por el argentino Carlos Bustos.

“Con Jefferson [Farfán] se da ese plus dentro del campo y fuera también, para los chicos. Entrenar con él, jugar con él es una motivación especial para los chicos y eso va a ayudar mucho para que el equipo mejore”, señaló Olcese.

Olcese, además, no tuvo reparos en afirmar que Bustos no está a la altura de Alianza Lima. "He escuchado buenos comentario de Bustos, pero para mi parecer, considero que quizá pudieron haber traído un entrenador de más trayectoria y nivel. No quiero faltar el respeto para nada, pero Alianza pudo traer otro entrenador", agregó.







