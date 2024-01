¡Renace el 'Ormeñismo'! Santiago Ormeño vuelve al Puebla de México

Santormeño, no te alejes🙏🏻

Tu vista de mí no apartes✨

Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes💙



Ya que me proteges tanto como nuestro delantero🥹

Haz que me bendiga el Santormeño Padre, El Hijo y el Espíritu de la delantera🏟️



¡Bienvenidos sean todos al Ormeñismo!😎 pic.twitter.com/12B5lx3Zzh