Juan Jayo: "Bengoechea estaba cansado de lo que estaba pasando" | Fuente: Twitter

Sin duda, Alianza Lima es uno de los clubes que causa mayor intriga para cuando se reanude la Liga 1. El club 'blanquiazul' aún no ha jugado un partido en el torneo local desde la renuncia de Pablo Bengoechea como su entrenador.

Respecto a esto último, Juan Jayo, ex futbolista 'íntimo', no dudó en respaldar la decisión del técnico uruguayo: "Si Pablo (Bengoechea) tomó la decisión era porque esto ya no se podía sostener con él a la cabeza"

Asimismo, agregó: "Él mismo estaba cansado de lo que estaba pasando, algunas cosas extras con temas de indisciplinas o algún directivo en querer presionar en algunas cosas. Creo que tomó la decisión acertada para que Alianza pueda replantear lo que se viene", sostuvo quien fue asistente de Bengoechea en el 2017.

De otro lado, Jayo también se refirió a la reciente detención de Nolberto Solano y Pablo Zegarra por faltar al aislamiento social obligatorio: "No sé si se dieron cuenta de la magnitud de lo que está pasando", precisó en diálogo con Radio Ovación.

Al respecto, también hizo una reflexión: "Como personajes públicos tenemos que hacer que la gente tome conciencia sobre esto. Tienen que reconocer que estuvieron equivocados", finalizó.