Nolberto Solano suma cinco años en el comando técnico de la Selección Peruana | Fuente: Prensa FPF

Nolberto Solano está en medio de la polémica luego de haber incumplido la orden de cuarentena en la que está el Perú, como consecuencia de la propagación del coronavirus. Los hechos del exfutbolista sucedieron en la noche del jueves 26 de marzo en el distrito de La Molina, donde llegó a ser detenido por la Policía Nacional. Ante las crecientes críticas hacia él, envió una carta a la opinión pública.

“Durante toda mi vida, he buscado lo mejor para mi país y he luchado por eso, y lo seguiré haciendo siempre. En ese sentido, soy consciente del error que cometí y asumiré las consecuencias de mis actos con la mayor responsabilidad, como corresponde a cualquier ciudadano que desacate una norma vigente en nuestro país”, reza parte su pronunciamiento.

“Como deportistas, a veces no tenemos noción total del impacto que tienen nuestros actos fuera de una cancha. Más allá de no tratarse de una inconducta profesional (es época de receso), sí es una inconducta ciudadana. Estas horas de angustia me han permitido pensar, que así como alguna vez hice feliz a mucha gente dentro de una cancha en un mismo instante, también puede ser capaz, sin querer, de cometer errores que generen molestia y fastidio generalizados. Nunca se deja de aprender y esta es una lección más que la vida me da ahora”, continuó Solano.

Dada esta situación, en la Federación Peruana de Fútbol evalúan su caso, debido a que es integrante del comando técnico de Ricardo Gareca en la Selección Peruana, a la cual ya pertenece por cinco años. En Videna no ha gustado la exposición en la que se vio involucrada la institución.