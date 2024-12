¿De Alianza o Universitario? Juan Reynoso reveló de qué equipo es hincha en Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Reynoso, exentrenador de la Selección Peruana, volvió a hablar de su paso por la bicolor y reveló que actualmente es hincha del Melgar, a pesar que tuvo un paso como futbolista en Alianza Lima y en Universitario de Deportes.

"De niño era de Sporting Cristal. A los 12 llego a Alianza Lima y me tocó muchas anécdotas. Y me toca debutar en Alianza a los 16 años, pero después a los 23 en un ataque de madurez, la 'U', que es como pasar de Chivas a América, me ofrece una locura de dinero, y yo digo 'tengo que asegurar mi futuro', y me termino yendo al América de Perú", señaló Reynoso.

"Los hinchas de Alianza hasta ahora no no me perdonan. Ya luego me vengo a México. Por eso te digo, donde me siento más identificado en Perú con un equipo, es Melgar, al que dirigí hace cuatro años, y gracias a nuestro paso el club cambió. Si hoy me dicen de qué equipo eres en Perú, soy de Melgar", agregó en entrevista al podcast Hi! Sports.

Recordemos que con Reynoso en el banquillo, Melgar logró el título nacional en 2015 en su año de Centenario.

Reynoso no se arrepiente de haber llegado a Universitario

Juan Reynoso también dejó en claro que no se arrepiente de haber dejado Alianza Lima por Universitario en la temporada 1993.

"Si hoy retrocedo el tiempo, lo volvería a hacer. Uno es profesional y tiene que pensar en su familia. La gente no lo entiende, pero fue una decisión necesaria en ese momento de mi vida”, culminó.